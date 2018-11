Labour steunt akkoord met Europa niet: May keert komende week terug naar Brussel

Jeremy Corbyn, de leider van de Britse oppositiepartij Labour, steunt het ontwerpakkoord over de boedelscheiding van Groot-Britannië met de Europese Unie niet. Dat heeft hij zondag duidelijk laten weten aan Theresa May. De Britse premier keert komende week terug naar Brussel voor “cruciale onderhandelingen”.

Het was een moeilijke week voor May. De Britse premier bereikte woensdagavond een ontwerpakkoord met Brussel over de Brexit. Verscheidene leden uit haar regering stapten echter op uit onvrede met het akkoord. May houdt intussen vast aan het ontwerpakkoord. Volgens haar is het ontwerpakkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie “in het nationale belang” en blijft het trouw aan de wensen van de kiezers die in juni 2016 voor de brexit stemden.

May zei zondag dat de komende zeven dagen “cruciaal” worden. “Er zijn nog altijd onderhandelingen aan de gang en niets is afgesproken totdat er een afspraak is over alles”, aldus May in een interview met Sky News. De premier ontmoet komende week Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Labour is intussen niet van plan het ontwerpakkoord over de Brexit te steunen. De leider van de oppositiepartij, Jeremy Corbyn, zei zondag dat zijn partij tegen het akkoord zal stemmen als het in december voorgelegd wordt in het Britse parlement. Corbyn riep May op om terug naar Brussel te gaan om opnieuw te onderhandelen over het akkoord. Labour vindt ook dat een tweede referendum over de brexit, een idee dat de voorbije maanden opnieuw terrein wint, “een optie is voor de toekomst, maar niet voor vandaag”. May sluit een tweede referendum categoriek uit.