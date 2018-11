Dag en bedankt: speelster van Arsenal maakt tegenstanders ronduit belachelijk met dubbele panna

Danielle van de Donk doet bij de gemiddelde voetbalfan misschien geen belletje rinkelen, maar de Nederlandse international is geen onbekende in het vrouwenvoetbal. Dezer dagen verdient ze haar brood bij Arsenal, waar ze onlangs nog even haar talent onderstreepte. Tegen Reading liet ze twee tegenstanders verweesd achter met een dubbele panne. Vooral bij de eerste liet ze een knap staaltje van haar technische kwaliteiten zien. De vrouwen van Arsenal wonnen de partij ook overtuigend met 6-0.