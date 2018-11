Deel oude stadsomwalling Brussel stort in

Brussel - In de nacht van zaterdag op zondag is een deel van de oude stadsomwalling van Brussel ingestort. De muur kwam terecht op de speelplaats van een school in de Cellebroersstraat. Dat meldt Bruzz en het nieuws is bevestigd door de lokale politie van de zone Brussel-Hoofdstad.

Het gaat om een stuk muur van 20 meter lang en 10 meter hoog. Het stuk muur begaf het zondagochtend rond 05.45 uur. Bij de instorting vielen geen gewonden. Er is geen gevaar op de openbare weg.

Oei, vanmorgen stortte een stuk stadsmuur #Brussel in. Fout bij de werken ad St Jorisschool? Hoop dat de stad snel ingrijpt en dit erfgoed snel doet restaureren @BRUZZbe pic.twitter.com/Vk9dehfSvc — Bruno De Lille (@BrunoDeLille) November 18, 2018

Hoe dit is kunnen gebeuren, is voorlopig niet duidelijk. In een naburige school waren werken aan de gang. “Potje breken, potje betalen”, zegt Geoffrey Coomans de Brachène, schepen in de Stad Brussel, bevoegd voor erfgoed aan Bruzz. Wie verantwoordelijk is voor de schade, zal moeten opdraaien voor de kosten.