De meeste aandacht van de voetbalfan gaat vandaag natuurlijk richting Rode Duivels. Dat wil niet zeggen dat er vandaag in ons land niet gevoetbald wordt. Een prachtig doelpunt gezien in ons vaderlands voetbal vandaag? Stuur het ons hier door!

De regels:

-de maximumgrootte van het bestand is 10mb

-enkel doelpunten komen in aanmerking

-vul alle velden waarheidsgetrouw in

-door het opladen van de beelden geeft u Mediahuis de toestemming de beelden te gebruiken op haar kanalen