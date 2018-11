Meisje (3) sterft tijdens ingreep, tandarts barst in tranen uit tijdens proces: “Als ik naar mijn dochter kijk, zie ik haar”

Tandarts Lilly Geyer barstte in tranen uit, toen de rechter haar donderdag vragen stelde over de dood van een driejarig meisje uit het Hawaïaanse Honolulu. De kleine Finley Boyle stierf in 2013 tijdens een routineoperatie door de medicijnen, die de tandarts aan de receptioniste had gegeven om toe te dienen. “Het was het meest tragische moment in mijn hele leven. Het heeft me verwoest, het heeft mijn hart gebroken”, verklaarde Geyer snotterend.

“Ik denk elke dag aan haar”, verklaarde Geyer in tranen in de rechtbank. “Mijn dochter is maar één maand ouder dan Finley, dus elke keer wanneer ik haar zie denk ik aan het meisje. Finley zou nu 8,5 jaar oud moeten zijn. Ze zou moeten leven.”

Razendsnel geëscaleerd

Finley Boyle was nog maar net drie jaar geworden, toen ze bij Lilly Geyer op consultatie moest in haar praktijk in Honolulu. Het kleine meisje had wat problemen aan haar wortelkanaal, zo merkte de ervaren tandarts. Ze stelde Finleys ouders een routineoperatie voor, niet wetend wat voor zware gevolgen die zou hebben.

Alles leek tijdens de ingreep zo vlot te gaan dat tandarts Lilly Geyer de operatietafel in de steek liet. Ze riep haar receptioniste Kathleen Cacal bij zich en gaf haar de opdracht om het meisje onder narcose te brengen. Cacal diende het kind de maximumdosis toe van vijf verschillende geneesmiddelen. “Ze werkte al 25 jaar voor mij, ze was mijn assistent. Ik vertrouwde haar”, zei Geyer, terwijl ze haar daden probeerde te verantwoorden.

Maar na het toedienen van de verdovende geneesmiddelen ging het razendsnel achteruit met Finley. Ze ademde plots niet meer en kreeg ter plekke een hartaanval. Tandarts Geyer probeerde nog zuurstof toe te dienen aan het meisje, maar omdat haar spieren ondertussen spasmen kregen, was er geen mogelijkheid om de keel te openen. Volgens Geyer deed ze er alles aan om Finley te redden. Pas na dertien minuten zonder zuurstof werd de ambulance gebeld. Die konden niets meer voor het kind doen.

Jarenlang mysterie

Naar eigen zeggen besefte Geyer pas in 2016 wat de oorzaak van Finleys dood was. Nadat ze honderden pagina’s van medische documenten had doorgenomen, wist ze dat het meisje enkele weken voor de operatie een infectie aan haar luchtwegen had gehad. “Van zodra ik dat las, wist ik het zeker. Dat is de reden waarom Finley nu dood is. Ik zou die procedure nooit hebben uitgevoerd, als ik op voorhand had geweten dat het meisje al ziek was geweest”, zei de tandarts volgens KHON2.

Geen enkele getuige bevestigde of ontkrachtte die theorie.

Doodslag

Geyer moest haar tandartsenpraktijk sluiten na de feiten. “Niemand van ons kon daar nog werken. We waren allemaal overmand door emoties”, getuigde het team.

De openbare aanklager wil Geyer laten veroordelen voor doodslag. Als de rechter het daar mee eens is, dan verdwijnt de tandarts voor jaren achter de tralies.

Gouverneur David Ige heeft ondertussen een nieuwe wet ondertekend, die narcose bij kinderen strenger reguleert. “Als er standaardwaarden waren geweest, dan hadden we deze tragedie misschien kunnen voorkomen”, aldus Ige. De nieuwe regulering krijgt een toepasselijk naam: de wet van Finley.