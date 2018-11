Vrouw die demonstrante (63) omverreed in Frankrijk is in verdenking gesteld

De bestuurster die zaterdag in paniek een demonstrante omverreed in het Franse departement Savoie, is in verdenking gesteld. Ze wordt vervolgd voor opzettelijk geweld met een wapen (haar auto, red.) zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg. Dat heeft het parket van Chambéry zondag aangekondigd.

De vrouw was zaterdag met haar auto in een betoging tegen de hoge brandstofprijzen verzeild geraakt toen ze haar dochter naar de dokter wilde brengen. Ze raakte in paniek toen demonstranten op haar auto begonnen te slaan en gaf gas. Daarbij botste ze tegen een 63-jarige demonstrante, die overleed.

Het parket zal de kinderen van het slachtoffer op de hoogte brengen dat ze zich burgerlijke partij kunnen stellen.

Intussen dook in verschillende media een jongedame op die zegt de dochter te zijn van het slachtoffer. Ze liet weten dat ze zal blijven betogen met de “gilets jaunes” (gele hesjes). “Ik verkies daar te zijn boven alleen thuis te zitten”, zei ze. “Zolang ik niet echt weet wat er is gebeurd, kan ik niemand iets kwalijk nemen”, voegde ze nog toe.

LEES OOK. Balans na het brandstofprotest in Frankrijk: meer dan 400 mensen raakten gewond, 14 zwaar

Zaterdag betoogden in heel Frankrijk bijna 290.000 mensen tegen de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden benzinestations, wegen en rotondes. Er vielen meer dan 400 gewonden. Ook zondag zijn er nog acties.