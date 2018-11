Fraudeonderzoeken eisen alle aandacht op tijdens bestuursvergaderingen Pro League

Brussel - Op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League zal maandag vooral gesproken worden over de fraudeonderzoeken die het Belgisch voetbal teisteren. CEO Pierre François en voorzitter Marc Coucke zullen er een uitgebreide stand van zaken geven. De interne code voor profclubs zal nog niet klaar zijn.

Het Belgisch voetbal wordt al ruim een maand geteisterd door het onderzoek van het parket naar fraude en witwassen, maar vooral het matchfixingonderzoek doet de Jupiler Pro League en Proximus League daveren op hun grondvesten. KV Mechelen en Waasland-Beveren, maar ook scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière zouden daarbij betrokken zijn. Vooral spelersmakelaars waren echter kop van jut, want zij zouden te veel macht gekregen hebben in het voetbal.

Daarom richtte de Pro League een onafhankelijk expertenpanel op. François, voorzitter van die Expert Group, zal de clubs maandag een update geven over de vorderingen die het panel maakt. De bedoeling is om tegen 17 december een interne code op te stellen en regelgeving voor makelaars voor te bereiden. Coucke neemt dan weer de besprekingen met de politiek voor zijn rekening. Hij moest niet alleen toelichting geven aan het parlement, maar moet ook de fiscale voordelen voor profclubs verdedigen. De Pro League-voorzitter zal daar tijdens de raad van bestuur verslag van uitbrengen.

Vorige week deed het federaal parket huiszoekingen in het kader van een onderzoek naar fraude bij voetbalclub Moeskroen. De Henegouwers zouden valse documenten aangeleverd hebben om te verdoezelen dat makelaar Pini Zahavi aan de touwtjes trekt bij Moeskroen. Een aantijging die al verschillende jaren weerklinkt, maar niet hard gemaakt kon worden. Enkele dagen voor de huiszoekingen raakte bekend dat François wist van Zahavi’s betrokkenheid bij Moeskroen, wat bij diverse clubs de wenkbrauwen deed fronsen. Daar gaf hij donderdag al uitleg over in de vergadering van de 1B-clubs en zal hij maandag opnieuw over uitgehoord worden. Nadien zal de raad van bestuur gevraagd worden een standpunt in te nemen over zijn positie als CEO. Van een vertrouwensbreuk lijkt echter geen sprake.

Beide onderzoeken zorgen voor heel wat onduidelijkheid over het verdere verloop van de competitie, zowel in 1A als in 1B. De clubs uit de Proximus League kwamen daarom afgelopen donderdag al samen en zullen van het management van de Pro League opnieuw duidelijkheid eisen. Daarover zat de Pro League meermaals samen met de KBVB-top. Ook de integriteit van de competitie kwam ter sprake. Wellicht zal er in het kader van beide hete hangijzers een mandaat verleend worden aan een werkgroep om klaarheid te scheppen.

Ook niet onbelangrijk op de agenda van de raad van bestuur is de opvolging van Johan Timmermans in het Uitvoerend Comité van de KBVB. Timmermans legde in de nasleep van het onderzoek naar wedstrijdvervalsing zijn voorzitterschap bij KV Mechelen neer. De Pro League zal daarom een oproep doen bij de bestuursleden om zich kandidaat te stellen voor Timmermans’ mandaat. Op 17 december volgt dan een stemming tijdens de algemene vergadering.

Het management van de Pro League zal verder een voorstel doen voor de hervorming van Play-off 2 en de play-downs, waarvoor maar weinig publieke belangstelling is en dus een doorn in het oog van vele clubs. Voorzitter Coucke legde de voorbije weken zijn oor te luister bij diverse clubs. Verder gaat het debat over de kunstgrasvelden voort en wordt de evaluatie van de videoref gemaakt na de heenronde.

Veel concrete beslissingen moeten niet verwacht worden. De vergaderingen staan in het teken van updates, debat en gedachtewisseling. Tijdens de algemene vergadering zal wel gestemd worden over een interne code die de integriteit van de scheidsrechter beschermt. Zo liggen er strikte regels voor trainers en clubs op tafel om meer respect voor de scheidsrechters te eisen.

De Raad van Bestuur begint om 11u, gevolgd door de Algemene Vergadering om 13u30. Wellicht vindt er om 15u00 een persconferentie plaats.