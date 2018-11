Bestuurder onder invloed teruggevonden op achterbank na frontale aanrijding

Gits / Hooglede / Staden - Een jongeman die een ongeval veroorzaakte in de Ieperstraat in Hooglede beweerde dat iemand anders aan het stuur zat. “De man zat achterin de auto en zei dat er nog inzittenden waren”, zegt de brandweer. Later bleek de man dronken. Mogelijk wilde hij aan een straf ontsnappen.

In de Ieperstraat zijn zondagmorgen twee wagens frontaal op elkaar ingereden. Giovanni R. (36) uit Zonnebeke reed omstreeks 6.40 uur met zijn BMW richting het centrum van Hooglede. De man was klaar voor een vroege fietstocht. Maar even later werd hij aangereden door een Citroën Berlingo.

“Ik zag een tegenligger uitwijken en op mijn vak rijden”, zegt Giovanni. “Ik probeerde nog uit te wijken naar rechts, maar botste frontaal op die andere wagen.” Beide auto’s werden in de gracht geslingerd. Giovanni kon zichzelf bevrijden, maar Thomas P. (21) uit Staden zat vast in zijn Citroën. Buurtbewoners verwittigden meteen de hulpdiensten. De brandweer van Hooglede snelde ter plaatse en riep de hulp in van de kraanwagen van de post Roeselare.

Positieve alcoholtest

“Toen we de wagen benaderden zagen we een persoon op de achterbank zitten”, zegt brandweerluitenant Marc Deburghgraeve. “De man zei tegen ons dat er nog inzittenden in de wagen waren. Om zeker te zijn, lieten we de hijskraan komen. We hebben de buurt uitgekamd, maar niemand gevonden. In de gracht vonden we ook niemand. Daarvoor lieten we beide wagens ophijsen. Het is toch vreemd dat we de persoon achteraan zijn voertuig aantroffen. Gelukkig zijn er geen lichamelijke letsels bij beide betrokkenen.”

Volgens de politie is er ook niemand weggevlucht. “Alles wijst erop dat de man alleen was in de wagen. Hij legde nadien een positieve alcoholtest af”, zegt politiecommissaris Carl Vyncke. Thomas P. werd door de ziekenwagen met lichte verwondingen afgevoerd naar het AZ Delta in Roeselare. Giovanni R., die er vooral met de schrik vanaf komt, ging nadien op eigen houtje naar het ziekenhuis ter controle. Door het ongeval was de Ieperstraat enkele uren afgesloten voor het verkeer.