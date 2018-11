125.000 postkaarten tegen opwarming van de aarde

125.000 postkaarten werden vrijdag 16 november verzameld op de bovenloop van de Aletsch gletsjer in Zwitserland. De kleurrijke kaarten werden verstuurd door kinderen van over heel de wereld. Ze bevatten verveelde boodschappen met betrekking tot verschillende milieufactoren, zoals vervuiling, ontbossing en het broeikaseffect. We moeten zorgen voor een leefbare wereld voor onze jeugd, zegt de directeur van het milieuagentschap (SDC).

De Aletsch gletsjer is de grootste ijsvlakte van West-Europa, maar Zwitserse wetenschappers zeggen dat het in een ongekend tempo achteruit gaat, waarbij ze tot 12 meter ijs per jaar kwijtraken. De actievoerders van klimaatverandering hopen dat de gigantische postkaart meer jonge mensen zal overtuigen om mee te doen aan het in toom houden van de stijgende temperaturen.