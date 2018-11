Engelsen brengen WK-documentaire uit: "Over de dramatische tocht naar de halve finales" (en dit is de trailer)

Engeland plaatste zich zondag na een dramatische 2-1-zege tegen Kroatië voor de finale van de Nations League. Sterk werk van de nummer vier van het afgelopen WK, waar de Three Lions zelfs even geloofden in de wereldtitel. Het inspireerde Universal Pictures om een documentaire op de markt te brengen over de Engelse trip naar de halve finales en de hype rond "It's coming home". De docu, getiteld "Daring to Dream", is 102 minuten lang en zal vanaf 19 november te koop zijn op DVD, Blu Ray en via download. We vragen ons af hoe de twee nederlagen tegen de Rode Duivels in beeld gebracht zullen worden.

