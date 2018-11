In Oostende bereiken Open Vld, Groen, N-VA en CD&V inhoudelijk akkoord: “Ambitieus en sterk”

Brussel / Oostende - In Oostende bereiken Open Vld, Groen, N-VA en CD&V een inhoudelijk akkoord. Zo kondigt Bart Tommelein zelf aan op zijn sociale media. “Na meer dan 60 uur onderhandelen”, aldus de Open VLD-lijsttrekker op Twitter.

Ruim een maand na de verkiezingen van 14 oktober is er in Oostende een grote stap voorwaarts gezet richting een nieuws stadscoalitie, of zoals Bart Tommelein het noemt de “Vernieuwingscoalitie”. “Over de inhoud gaan we niets zeggen. We hebben 60 uur lang intens vergaderd over alle thema’s, puur over inhoud. De leden krijgen nu de eerste inzage in het akkoord en krijgen uiteindelijk ook het laatste woord. Over bevoegdheden is er nog niet gepraat”, aldus Tommelein.

“Ambitieus akkoord”

Wouter De Vriendt (Groen) en Björn Anseeuw (N-VA) bevestigen het nieuws. Ook zij gaan niet in op de inhoud, maar noemen het een goed akkoord. “Dit is het einde richting de laatste rechte lijn”, aldus Anseeuw. “We hebben heel grondig gewerkt en het doet dan ook deugd dat we zoiets succesvol kunnen afronden. Het is een goed akkoord. We spelen met N-VA een sleutelrol in de vernieuwing van Oostende. Het was een goed debat, puur over inhoud. Het is goed dat gesprekken over mandaten en bevoegdheden de inhoudelijke gesprekken niet hebben doorkruist.”

“Het is een ambitieus en inhoudelijk sterk akkoord”, vult De Vriendt aan. “Nu begint pas het gesprek over de rolverdeling. Het is een inhoudelijk akkoord, nog altijd geen bestuursakkoord”, benadrukt hij. “Maar het is wel het begin van een vernieuwend project voor Oostende. Nu gaan we onze leden horen, maar het is een goed, en groen, akkoord.”

De gesprekken hebben een maand aangesleept. Tommelein wou per se met vier werken richting een vernieuwingscoalitie, dus zonder de Stadslijst van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte. De grootste drempel was om N-VA en Groen bij elkaar te krijgen. Tijdens de herfstvakantie stelde Tommelein een nota op na een gesprek met Groen waarin alle bekommernissen opgesomd werden. Uiteindelijk bleek dat de basis van de onderhandelingsgesprekken met vier partijen die de voorbije twee weken in alle stilte werden gevoerd. Tommelein, die nu wel heel dicht bij het burgemeesterschap staat, wil zich nog niet vastpinnen op een einddatum.