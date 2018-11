Prinses Claire: "Laurent werkt soms, hé"

Prinses Claire (44) heeft met een knipoog de kritiek op haar echtgenoot prins Laurent (55) gepareerd, als zou die te weinig werken voor zijn dotatie. “Hij werkt soms, hé”, zei ze lacherig op Koningsdag. Laurent heeft dit jaar nog maar 15 officiële activiteiten voor het koningshuis vervuld, gemiddeld één per maand.

Met haar opmerking reageerde Claire op het verhaal van een fan, Rosa. De vrouw had Laurent bij een vorige gelegenheid een cadeau gegeven, inclusief een visitekaartje met haar adres; de prins had haar daarna een bedankkaartje gestuurd. Daar was ze zo blij mee.

Toen hij aanstalten maakte om naar huis te gaan, riep Rosa Laurent nog “bedankt om te komen” na. De prins keek om en moest ermee lachen. Of hij daadwerkelijk veel plezier heeft beleefd aan Koningsdag, is nog maar de vraag. Bij het terugzien van zijn vader Albert, gunde hij die geen blik, terwijl Claire hem wel een kus gaf.

Laurent was vorig jaar niet op Koningsdag uit onvrede. Hij was in de maanden voordien hard aangepakt, omdat hij zonder toestemming van de regering en het paleis een feestje van het Chinese leger had bijgewoond. Daarvoor dreigde hij een deel van zijn dotatie te verliezen. Dat zou vele maanden later ook gebeuren, toen het parlement besliste 48.000 euro van zijn staatstoelage van ruim 300.000 euro in te trekken.