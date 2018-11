Beerschot Wilrijk begint tweede periode met nipte zege bij Westerlo na controversiële penalty

Beerschot Wilrijk heeft de eerste wedstrijd van de tweede periode winnend afgesloten. Op het veld van Westerlo werd het 1-2. De thuisploeg kwam iets na het uur op voorsprong via Stephen Buyl, maar daarna ging Beerschot Wilrijk op en over de Kemphanen. Via Dante Vanzeir en Pierre Bourdin werd het 1-2. Zo komen de Ratten meteen mee aan de leiding in de tweede periode. Voor Westerlo is het de vierde opeenvolgende thuisnederlaag.

LEES OOK. Bob Peeters ziedend na nederlaag tegen Beerschot Wilrijk: “Dan gaat mijn kop er maar af, wij willen een propere sport”

Met de puntenteller opnieuw op nul begon KFCO Beerschot Wilrijk aan de tweede periode in 1B met een uitwedstrijd bij Westerlo. Coach Stijn Vreven wijzigde zijn elftal op één positie. Mboko, die de twee voorbije wedstrijden de geblesseerde Joren Dom als rechtsachter had vervangen, behoorde niet tot de selectie. In zijn plaats kwam centrale verdediger Pierre Bourdin rechts achteraan.

Beerschot Wilrijk begon het gretigst aan de match en drukte de thuisploeg onmiddellijk voor het eigen doel. Dat resulteerde in een enkele vrijschoppen en hoekschoppen. Pas rond de tiende minuut geraakte Westerlo weg van de eigen helft. Eens Beerschot Wilrijk in balbezit hield de thuisploeg veel volk achter de bal. Westerlo liet de bal aan de gasten en speculeerde op de tegenaanval. Het eerste echte gevaar kwam er na een voorzet van Bourdin die door Vancamp net niet in doel kon verlengd worden. Tissoudali geraakte evenmin bij de rebound.

Schitterende save

Westerlo liet het initiatief volledig aan de bezoekers. Veel spelers op één helft leidde tot vrij veel rommelige fases. Van den Bergh verzond heel wat geslaagde lange ballen, maar het was wachten op een strakke voorzet van Noubissi. Die vond Vanzeir aan de tweede paal. Met een schitterende redding kon Van Langendonck zijn ploeg behoeden van een achterstand. Na een voorzet van Maes waagde Van Hyfte zijn kans. Van Langendonck weerde af, maar de kopbal van Tissoudali was te zwak.

En Westerlo? Dat speelde vrij potig en combineerde slordig. De ploeg van Bob Peeters geraakte amper op de helft van de tegenstander. Pas met de rust in zicht was er dreiging. Een hoekschop van Van Eenoo werd door Dewaele net naast gekopt. De beste kans voor de thuisploeg kwam tot stand na een misverstand tussen Van den Bergh en Maes bij het nemen van een vrijschop. Rommens besloot op Doelman Vanhamel en Oto’o zette de rebound in het zijnet. Rust: 0-0.

Penalty

Twee ongewijzigde elftallen begonnen aan de tweede helft. Westerlo speelde nu iets meer naar voor. Verdienstelijke schoten van Rommens en De Waele vlogen over. Ook Abrahams mikte een afgeweerde hoekschop over doel. Een mooie combinatie Tissoudali - Vancamp - Noubissi werd door Van Langhendonck afgeweerd. Even later klom Westerlo op tegenaanval verrassend op voorsprong. Een verre uittrap van Van Langhendonck werd door de ingevallen Petrov opgepikt. Hij leek balverlies te leiden, maar zette zich toch door. Hij kreeg de bal bij Buyl die laag in de verste hoek besloot.

Vier minuten later stelde Vanzeir gelijk uit strafschop. Biset beroerde een omhaal van Noubissi met de hand en de scheidsrechter wees naar de stip.

Beide ploegen gingen nu wel op zoek naar winst. Op hoekschop zag Van Hyfte zijn kopbal van de lijn gehaald worden door Biset. De tweede hoekschop getrapt door Messoudi was wel raak. Nu vond hij Bourdin die Beerschot Wilrijk op voorsprong kopte: 1-2.

In een spannend en vrij hectisch slot veranderde de stand niet meer en pakt Beerschot Wilrijk drie belangrijke punten bij de start van de tweede periode. Het gaat samen met KV Mechelen, Union en Tubeke aan de leiding. Beerschot Wilrijk ontvangt op de volgende speeldag OHL. Westerlo, dat voor de vierde opeenvolgende keer in eigen huis verloor, trekt dan naar Union.