Bob Peeters ziedend na nederlaag tegen Beerschot Wilrijk: “Dan gaat mijn kop er maar af, wij willen een propere sport”

Westerlo - Op de vijftiende speeldag van de Proximus League, de eerste van de tweede periode, heeft Beerschot Wilrijk met 1-2 gewonnen van Westerlo, dat Bob Peeters eerder deze week voor een verlengd verblijf van drie jaar in ‘t Kuipje zag kiezen na contacten met Waasland-Beveren. De Fransman Pierre Bourdin maakte het beslissende doelpunt voor de bezoekers. Na afloop haalde Peeters zwaar uit naar scheidsrechter Ken Vermeiren.

Alles was een gevolg van onderstaande penaltyfase. Maxime Biset kreeg de bal tegen zijn arm en Vermeiren legde de bal op de stip. Bij Westerlo was men echter van mening dat het een aangeschoten bal was en de elfmeter van Dante Vanzeir dus niet had mogen goedgekeurd worden door de scheidsrechter.

Foto: BELGA

Woedende Bob Peeters

Na afloop van de wedstrijd liep een woedende Bob Peeters meteen richting scheidsrechter Ken Vermeiren. “Of ik boos ben? Het is altijd hetzelfde met die ref. Altijd flikt hij weer iets en hebben we een klacht aan ons been. We hebben hem al drie keer proberen te wraken. Wat moet Biset doen bij die fase? We hadden de wedstrijd onder controle… En nu is het meteen: ik maak een verslag hé. Als hem dat gelukkig maakt, moet hij maar doen. Het boeit me niet als ze me schorsen tot het einde van het seizoen. Wij willen een propere sport en mensen die capabel zijn om wedstrijden te fluiten. Telkens lukt dat niet en dan word je boos.”

“We zijn ook mensen en wij werken dag en nacht met deze ploeg”, aldus Peeters. “Maar gisteren zie ik een ploeg, ik zal ze niet bij naam noemen (KV Mechelen, red.), na een zuivere fout 3-2 scoren. Dat wordt dan niet gefloten. En hier krijgen wij een penalty tegen terwijl het een aangeschoten bal is. Wij zijn ook maar van vlees en bloed. Ik ben in de fout gegaan, dat geef ik toe, maar de liefde mag niet van één kant komen. Als je daarvoor fluit, dan kunnen we er beter mee stoppen. Het is jammer dat de kleinere ploegen benadeeld worden. En dan moet mijn kop er maar af, ik verdedig mijn club. Ik wil Westerlo behoeden van bepaalde zaken in het voetbal. Dan heb ik maar de boter gegeten. Ik ga voorop in de strijd. Ik word hier waarschijnlijk voor gestraft, maar dan moeten ze dat maar doen.”

“In de eerste klasse hebben ze de luxe om zeven keer naar de videoref te kunnen gaan”, ging Peeters door. “En ik weet ook: soms win je, soms verlies je. Maar ik word hier toch niet goed van. We moeten wedstrijden kunnen beslissen, maar hier word je gewoon weer benadeeld. Dat is mijn visie maar ik ga mijn ploeg verdedigen. Wat ik tegen de scheids gezegd heb? Heel veel op korte tijd. De vorige keer werd er een bekertje bier gegooid langs de lijn. Niemand zei daar wat over en toch werd daar toen een lang verslag van gemaakt waar ze drie keer voor naar de bond moesten. Dat hij zich bezig houdt met andere dingen. Als je daar iets van zegt, word hij altijd zo autoritair. Het is een vorm van machtsmisbruik. Maar ik heb mijn hart eindelijk eens gelucht. Voor mij is de zaak nu afgesloten.”