Acteur snelt van het podium naar het ziekenhuis voor geboorte van zoon

Lanaken -

Het publiek in Lanaken zat in de zaal, de cast stond klaar in het decor maar de schaar ging er zaterdagavond toch niet in bij De Komedie Compagnie. Acteur Patrick Onzia, die recent nog zijn vijftigste verjaardag vierde met een groot concert, werd onverwacht weggeroepen voor de plotse bevalling van zijn echtgenote.