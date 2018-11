3.000 euro beloning voor gouden tip naar gestolen hond

Moppy is vermist. Foto: bfs

Stekene - De familie Van Hoye uit de Prekerijdreef in het Oost-Vlaamse Stekene looft een som van 3.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar hun hond Moppy. Volgens het gezin werd de één jaar oude mopshond gestolen uit hun tuin. “Een gespecialiseerd team met speurhond stelde vast dat het spoor van onze hond plots ophield aan onze poort”, zegt Joris Van Hoye. “Voor ons het bewijs dat het dier werd meegenomen door onbekenden. We hebben klacht ingediend bij de politie. Daar wist men te vertellen dat we niet de enige slachtoffers zijn.”

Een mopshond is een rashond waarvoor in aankoop al snel zo'n duizend euro voor moet worden neergeteld. De beloning die de familie uitlooft voor wie hun huisdier terug kan bezorgen, ligt een pak hoger. “Moppy maakt echt deel uit van ons gezin. De kinderen hebben het er bijzonder moeilijk mee.” Wie meer informatie op tips zou hebben kan contact opnemen via het nummer 0484-79.32.06.