Weg met de afvalberg, deze friturist ontwerpt het herbruikbare bakje

Merendree / Nevele - Frituuruitbater Stefan Devoldere (43) gaat de strijd aan met de afvalberg die veroorzaakt wordt door snacks. Hij ontwikkelde een herbruikbaar bakje dat je zowel in de frituur als op festivals kunt gebruiken.

Stefan baat in Merendree frituur Vollenbak uit met zijn vrouw Kim (33). “Ik heb al 21 jaar een eigen zaak en zag al zeer veel frieten en daarmee ook zeer veel afval passeren”, vertelt hij. “Aan frituren, maar ook op festivals. Als daar een paar tienduizend man een weekend verblijft, dan zorgt dat voor een immense berg plastic. Het probleem van de drinkbekertjes is er intussen opgelost, nu zijn er herbruikbare. Maar je zit nog steeds met die friet- en eetbakjes. Zo kwam ik op het idee om ook een herbruikbaar bakje te maken. Het heeft de grootte van een medium bakje friet met daarnaast nog plaats voor een snack en een sausje. Maar net zo goed gebruik je het dus voor loempia met rijst. Of vis met puree. Vanaf volgend jaar willen we de bakjes verhuren aan festivals. Voor 20 cent gebruiken zij ze en wassen wij ze af met onze speciale installatie die er tot 4.700 per uur afwast. Daarnaast zet ik ze ook in als ik ergens naartoe ga met mijn mobiele frituur. Mensen gooien ze na gebruik in een speciale bak en ik neem alles mee naar huis. En ook in mijn gewone frituur kan het gebruikt worden. Klanten krijgen er eentje mee naar huis, wassen het af en telkens ze het opnieuw gebruiken krijgen ze korting. De bakjes zijn gemaakt uit kunststof en gaan gegarandeerd 5 jaar mee. Per bakje zal ik op die manier 30 kg afval kunnen voorkomen. Raken we op de festivals en kunnen we op die manier duizenden bakjes verhuren, dan lijkt ons dat een gouden zaak voor het milieu.” Stefan patenteerde het bakje intussen. “Bij mijn weten bestaat zoiets nog nergens.”

