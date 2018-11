Hopeloze zoektocht naar 1.300 vermisten: “We lopen hier rond als zombies. Niemand weet wat gedaan”

Nu de helft van de brandhaarden geblust is in de Californische spookstad Paradise doen militairen, antro­pologen, forensische experts en speurhonden hun intrede. En radeloze nabestaanden op zoek naar een spoor van hun dierbare. Want naast 79 doden zijn er liefst 1.300 ­vermisten. “Heel wat bejaarden zijn niet tijdig kunnen vluchten”, zegt de ­lokale sheriff.