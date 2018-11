Paul Put en Guinee vieren kwalificatie Africa Cup en spelen gelijk tegen Ivoorkust

Brussel - Het Guinee van Paul Put heeft zondag 1-1 gelijkgespeeld tegen Ivoorkust. Put en Guinee plaatsten zich deze namiddag al voor de eindronde van de Africa Cup, die van 15 juni tot 13 juli 2019 doorgaat in Kameroen, na het 2-2 gelijkspel tussen concurrenten Rwanda en Centraal-Afrikaanse Republiek. Ivoorkust is dankzij de puntendeling ook zeker van haar ticket voor Kameroen. Voor Guinee scoorde Mohamed Yattara (ex-Standard), Jean-Michel Seri (Fulham) maakte gelijk voor de bezoekers.

Algerije dankte sterspeler Riyah Mahrez voor de kwalificatie. De buitenspeler van Manchester City trof twee keer raak in de 1-4 zege van de Woestijnvossen bij Togo. Youcef Attal, vorig seizoen actief bij Kortrijk, deed de netten ook een keer trillen. Algerije (10 ptn) kan door de zege bij Togo niet meer bijgehaald worden in groep D.

In groep G stond de Congolese derby op het programma, Congo-Brazzaville versus Congo-Kinshasa. Het duel eindigde op 1-1, maar werd volledig overschaduwd door een enorme plensbui die goed voetballen amper toestond. Na de wedstrijd kwam het bovendien tot rellen tussen de ordediensten en ontevreden supporters. Christian Luyindama (Standard) en Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) speelden mee bij de bezoekers, Marvin Baudry (Zulte Waregem) stond aan de aftrap bij de thuisploeg. Beide Congo’s hebben nog werk voor de boeg om zich te plaatsen voor de Africa Cup. DR Congo is derde in de poule met zes punten. Congo-Brazzaville is laatste met vijf punten. Enkel de eerste twee landen van de groep - momenteel Zimbabwe (8) en Liberia (7) - plaatsen zich.

In groep I verzekerde Mauritanië zich voor het eerst in haar geschiedenis van deelname aan de Africa Cup. Mauritanië won in Nouakchott met 2-1 van Botswana en telt zo twaalf punten na vijf speeldagen. Angola (9) en Burkina Faso (7) spelen op de slotspeeldag voor het laatste ticket.