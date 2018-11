De Croo: “Iedereen moet voor de leeftijd van 12 in contact komen met programmeren”

Antwerpen - Minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) wil dat kinderen op vroege leeftijd minstens hebben geproefd van programmeren. Dat heeft hij gezegd op een panelgesprek in het teken van technologie en diversiteit. “Dit moet op school gebeuren, anders wordt de kloof nog versterkt.”

De minister was zondag aanwezig op een technologiebeurs met bijzondere aandacht voor diversiteit. Hij sloot aan bij een debat over de impact van nieuwe technologie op de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor ons onderwijs. Thierry Geerts, directeur van Google België, Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson, en Jürgen Ingels, oprichter van B-Hive, debatteerden mee.

“We moeten ons afvragen welke vaardigheden we doorgeven aan onze kinderen”, zei De Croo. Zo gelooft de minister dat iedereen moet geproefd hebben van programmeren voor de leeftijd van 12, wanneer we bepalen wat we graag doen en wat we goed doen. “Initiatieven naast de school zijn schitterend, maar het is belangrijk dit in de klas te doen zodat iedereen deelneemt. Anders versterken we de kloof.”

Kunstmatige intelligentie

De Croo zegt dat jongeren interesseren in de STEM-richtingen één ding is, maar dat we ook niet mogen vergeten creativiteit en innovatie te stimuleren. “Zeker in tijden waarin bepaalde jobs zullen worden overgenomen door kunstmatige intelligentie, is het belangrijk om de vaardigheden te ontwikkelen die ons onderscheiden van machines.”

Diversiteit is in deze ontwikkeling essentieel, meent de minister. “In West-Europa probeert men ons te doen geloven dat hoe meer we ons omringen met gelijkgestemden, hoe beter we problemen kunnen oplossen. Ik geloof daar niet in. We gaan als samenleving vooruit als we praten met mensen met andere ideeën.”