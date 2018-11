In het Duitse Frankfurt vond zondagavond de 'Game of Champions' plaats. Een benefietwedstrijd tussen 'Ronaldinho and Friends' en de 'Adler All-Stars' onder leiding van de Braziliaanse legende. Ook aanwezig: Ryan Donk. De ex-verdediger van Club Brugge ging dan ook maar wat graag op de foto met de voormalige ster van FC Barcelona.