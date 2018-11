1-jarig jongetje dat mishandeld werd, overleden aan verwondingen: familie hoopt op antwoorden

Ingelmunster - Het 1-jarig jongetje uit Ingelmunster dat in kritieke toestand verkeerde nadat het werd mishandeld, is afgelopen weekend bezweken aan zijn verwondingen. “Hopelijk krijgen we antwoorden over wat er is gebeurd”, klinkt het bij de familie.

Bij de familie van het 1-jarig baby'tje E. uit Ingelmunster is de verslagenheid groot. Het jongetje overleed afgelopen weekend nadat het een week in kritieke toestand in het UZ in Gent had gelegen. De zondag had een van de ouders het kind naar het ziekenhuis van Izegem gebracht met ernstige verwondingen. Uit onderzoeken bleek dat E. zware letsels aan het hoofd en in de buikstreek had.

Verder onderzoek maakte duidelijk dat het kind mishandeld werd. Het liep het shakenbabysyndroom op. Maar door wie is nog niet bekend. Het gerecht gaat ervan uit dat een van de ouders of nieuwe partners de dader is. Ze werden vorige maandag alle vier verhoord, maar weer vrijgelaten. Ze ontkennen allemaal dat ze er iets mee te maken hebben. De ouders zelf en hun familie willen niet reageren op de tragische gebeurtenis. “We kunnen er niets over zeggen”, zegt ook de moeder van de nieuwe partner van de mama van E. “Het was een flink, goedlachs mannetje. Hopelijk krijgen we antwoorden over wat er is gebeurd, maar jammer genoeg krijgen we hem er niet mee terug. Het is enorm spijtig”, zegt de vrouw aangedaan.