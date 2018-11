OVERZICHT. Wat gebeurde er vanavond nog allemaal in de Nations League?

Dat Engeland en Zwitserland zich in Divisie A kwalificeerden voor de finales van de Nations League, wisten we eerder op de dag al. Maar ook in de andere divisies werd er vanavond gevoetbald. Hoe zat het met de overige wedstrijden in de drie andere divisies van de Nations League? En wat met de oefenwedstrijden die vanavond gespeeld werden?

LEES OOK. Harry Kane doet het: Engeland zweet tegen Kroatië, maar mag ten koste van Spanje naar Nations League Finals

Divisie B: Noord-Ieren laten in extremis eerste punt liggen

In Divisie B werd in de derde groep een wedstrijd afgewerkt tussen Noord-Ierland en Oostenrijk. Niet dat die partij er nog heel veel om deed, want leider Bosnië-Herzegovina was na het gelijkspel in Oostenrijk donderdagavond al zeker van de promotie naar Divisie A. Noord-Ierland was bovendien ook al zeker van degradatie naar Divisie C. De Noord-Ieren sloten hun rampzalige campagne af met een vierde nederlaag uit vier wedstrijden. Xaver Schlager bracht de bezoekers op voorsprong, maar even later stelde Corry Evans gelijk voor de Noord-Ieren. Die leken zo toch nog op weg naar hun eerste puntje in de Nations League, tot Valentino Lazaro er in extremis nog 1-2 van maakte. Oostenrijk sluit zo met een 7 op 12 de Nations League af.

Divisie C: Promovendus Finland onderuit, Estland pakt allereerste zege in Nations League

In groep twee van Divisie C lag alles al vast, maar werden er toch nog twee wedstrijden afgewerkt. Te beginnen met groepswinnaar Finland, dat na een goede start (12 op 12) afsloot met een tweede opeenvolgende nederlaag. Op het veld van Hongarije kreeg het in de eerste helft op acht minuten tijd twee goals om de oren: het werd 2-0. Adam Szalai scoorde op het halfuur de openingstreffer, nog voor de pauze verdubbelde Nagy de score. De Finnen konden in de tweede helft geen vuist maken en trekken zo met een valse noot naar Divisie B.

Voor Estland en Griekenland, de twee andere teams in groep twee van Divisie C, viel er ook niets meer te winnen. De Esten waren immers al zeker van degradatie naar Divisie D. Maar nadat ze vorige maand tegen Hongarije een felbevochten eerste punt pakten (3-3) wilden ze nu ook een zege. Wonder boven wonder slaagden de mannen uit de meest noordelijke Baltische staat daar ook in, want het werd 0-1 op het veld van Griekenland. Konstantinos Lambropoulos zorgde met een eigen doelpunt net voor de pauze voor de eindstand. De Esten kunnen dus met opgeheven hoofd richting Divisie D. Griekenland zakt door het verlies en de zege van Hongarije nog naar plek drie in groep twee.

Divisie D: Wit-Rusland verzekert zich van promotie, San Marino blijft doelpuntloos

In groep twee van Divisie D werd vanavond beslist wie zou promoveren naar Divisie C: Wit-Rusland of Luxemburg. De Wit-Russen telden twee punten voorsprong op onze oosterburen en hadden bovendien een op papier eenvoudige verplaatsing naar San Marino, het enige land dat in deze Nations League nog niet kon scoren. Die treurige statistiek behielden de spelers uit de dwergstaat ook, want het werd 0-2. Met een Lokerse tint: spits Anton Saroka, die in ons land de netten nog niet vond, scoorde immers vlak na de rust het tweede doelpunt. Stanislav Dragun had al na 9 minuten de score geopend.

Door de Wit-Russische zege was Luxemburg hoe dan ook uitgeschakeld voor groepswinst en promotie. Toch moest er gespeeld worden tegen Moldavië, dat slechts één punt minder telde. Beide landen hielden elkaar ook in evenwicht. Radu Ginsari bracht de Moldaviërs op voorsprong na 58 minuten, maar lang hielden ze die voorsprong niet vast: Stefano Bensi, in 2009 nog een half seizoen in België actief bij Deinze, scoorde de gelijkmaker en legde zo de eindstand vast. Luxemburg finisht zo als tweede in de groep met 10 punten, vier eenheden minder dan Wit-Rusland. Moldavië is derde met 9 punten, San Marino is de rode lantaarn met 0 op 18.

Spanje legt Bosnië-Herzegovina pas laat over de knie in oefenpot

Zowel Spanje (Divisie A) als Bosnië-Herzegovina (groepswinnaar in Divisie B) hadden vanavond geen Nations League-verplichtingen. Beide landen namen het tegen elkaar op in een vriendschappelijk duel op de Canarische Eilanden. Een vakantiewandeling voor de Spanjaarden, dus? Niet helemaal, want Bosnië - met Gojko Cimirot (Standard), Ervin Zukanovic (ex-speler van Dender, Eupen, KV Kortrijk en AA Gent) en Bojan Nastic (Racing Genk) allen in de basis - verweerde zich kranig. Pas in de 78ste minuut moesten de mannen uit de Balkan zich gewonnen geven: invaller Brais Méndez scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.