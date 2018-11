Brandstofblokkade in Namen wordt voortgezet als regering niet reageert: “Honderden mensen lossen elkaar hier elke dag af”

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - Actievoerders van de beweging gele hesjes blijven het depot van Proxifuel in Wierde (provincie Namen) blokkeren tot zolang het nodig is. Dat heeft hun woordvoerder Claude Gilles verklaard. De actie zal dus niet maandag om 6 uur aflopen, zoals aanvankelijk was aangekondigd.

Claude Gilles Foto: BELGAONTHESPOT

Op het moment dat de beweging de oprichting van een politieke beweging aankondigde met het oog op de federale verkiezingen, preciseerde Claude Gilles nog dat de blokkade van de site in Wierde wordt voortgezet “zolang er geen reactie is van de regering”.

“Honderden mensen lossen elkaar hier elke dag af en we zullen niet lossen”, klonk het. “Wij willen dat de regering een eerste stap zet, al was het ons uitnodigen aan de onderhandelingstafel.”

En huisbrandolie?

Hij reageerde ook op een aantal uitlatingen dat de actievoerders in Wierde beletten dat mensen hun huis kunnen verwarmen door het depot van Proxifuel te blokkeren. “We verhinderen niet en zullen niet verhinderen dat vrachtwagens stookolie kunnen leveren. Wij houden geen vrachtwagens met huisbrandolie tegen. Uit zekere bron weten we dat hier diesel wordt opgeslagen, en het is dat type brandstof dat we viseren”, aldus Gilles.

