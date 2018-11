Republikein Rick Scott wint senaatszitje voor Florida

De Republikein Rick Scott, nu nog gouverneur van Florida, mag voor de “Sunshine State” gaan zetelen in de Senaat in Washington. Dat is bevestigd na een handmatige hertelling van stemmen. Zijn rivaal, de Democraat en huidig senator Bill Nelson, erkende intussen zijn nederlaag.

“Proficiat aan Rick voor zijn moedige en succesvolle campagne”, kreeg de winnaar ook al Twitter-felicitaties van de Amerikaanse president Donald Trump.

Na eerst een machinale en dan nog een manuele hertelling van stemmen, werd Scott afgeklopt met een voorsprong van 10.033 stemmen op Nelson, op een totaal van zowat 8,2 miljoen uitgebrachte stemmen. De Republikein kreeg 50,05 procent van de stemmen, Nelson haalde 49,93 procent. De uitslag zou dinsdag definitief bevestigd moeten worden.

De hertellingen waren nodig omdat het verschil tussen beide kandidaten minder dan 0,25 procent bedroeg.

Met de winst van Scott in Florida komen de Republikeinen op 52 van de 100 zitjes in de Senaat. Dat is één zetel winst. Voorlopig, want in Mississippi komt het eind november nog tot een herstemming.

In het Huis van Afgevaardigden veroverden de Democraten bij de “midterms”, de tussentijdse verkiezingen, wel de meerderheid.

In “swing state” Florida zijn de verkiezingen wel vaker erg spannend. Zo was er ook in de gouverneursrace een machinale hertelling. Die duidde de Republikein Ron DeSantis aan als winnaar. En in 2000 moesten in de staat de stemmen herteld worden voor de presidentsverkiezingen. Uiteindelijk won de Republikein George W. Bush er van de Democraat Al Gore met slechts 537 stemmen voorsprong, nadat Bush naar het Hooggerechtshof was gestapt tegen de hertelling.