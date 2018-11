Dieven stelen voor 15.000 euro aan sigaretten en krasloten uit krantenkiosk: “Ik had de avond ervoor al een slecht voorgevoel”

Tienen -

Bij krantenkiosk Relay in het station van Tienen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ruim 15.000 euro aan sigaretten en krasloten gestolen. Uitbater Bart was niet verbaasd: “Ik had vrijdagnamiddag al een slecht voorgevoel, toen drie Oost-Europeanen vrijdag in de zaak bleven rond dralen.”