Boete voor skateboarder zonder licht

De Leuvense politie heeft bij controles op fietsverlichting ook een skateboarder beboet. “Niet alleen fietsers, maar ook wie zich per skateboard, monowheel of step verplaatst, moet ’s nachts met een wit en rood licht zijn uitgerust.”

“We hebben de voorbije dagen zo’n zestig fietsers beboet, omdat ze ’s avonds zonder licht op pad waren”, zegt de woordvoerder van de Leuvense politie. “Een boete voor een skateboarder is zeldzaam, maar het zou niet correct zijn wanneer we voor hen niet dezelfde strenge aanpak hanteren.”

En dus vloog ook de skateboarder op de bon – een boete van 58 euro – omdat hij niet was uitgerust met de verplichte verlichting. Dat was ook gebeurd wanneer de bestuurder van een onverlichte monowheel, step of hoverboard de controlerende politie was gepasseerd.

“De wegcode is op dat vlak heel duidelijk”, klinkt het bij de Leuvense politie. Iets wat verkeersdeskundigen bevestigen. “Mensen kopen die hippe rijwielen vaak in een opwelling, zonder veel nadenken, en dat kan dan forse boetes opleveren wanneer ze ’s nachts met die dingen eropuit trekken.”

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) bevestigt. Wie met deze “voort­bewegingstoestellen” sneller dan stapvoets rijdt, wordt als fietser beschouwd en moet gelijkaardige regels volgen. “Zijnde vooraan een wit of geel licht, en achteraan een rood”, zegt woordvoerder Werner De Dobbeleer. Een bel hoeft dan weer niet.

Ook in Antwerpen

De Leuvense politie is overigens niet alleen. Ook de Antwerpse politie trekt bij controles op fietsverlichting de lijn door naar skateboards, steps, monowheels of andere gekkigheden waarmee mensen zich vandaag van punt A naar punt B verplaatsen. “De regels zijn bij onze politiemensen gekend, en er wordt ook opgetreden wanneer ze zich ’s avonds of ’s nachts zonder verlichting op de baan begeven”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns.