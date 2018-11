Sinterklaas bracht in Leuven roetpieten mee en daar was niet iedereen blij mee: “Zijn schoorstenen niet zwart meer?”

Leuven - Zaterdag was het feest voor de kinderen in Leuven, want Sinterklaas kwam aan in Leuven. Maar heel wat van de oudere Leuvenaars waren achteraf teleurgesteld.

Waar de organisatie vorig jaar nog koos om de Pieten weer zwarter te maken dan het jaar voordien en zo niet toe te geven aan de pietendiscussie die er tegenwoordig heerst, waren de Pieten dit jaar opnieuw bleker.

Toegeven aan discussie

“Zijn de schoorstenen niet meer zwart dan?”, of “Ze zijn precies in bleekwater gaan liggen” waren de iets reacties. Maar heel wat Leuvenaars waren - vooral op sociale media - ronduit kwaad. Ze vinden het een schande dat er in Leuven dit jaar toegegeven werd aan de discussie heeft toegegeven.

“We hebben dit jaar met het schepencollege inderdaad beslist om voor Roetpieten te gaan in plaats van Zwarte Pieten”, zegt schepen Erik Vanderheiden (CD&V). “We hebben het er heel lang over gehad. Want dit is inderdaad iets waarover je eindeloos kan blijven discussiëren.”

Gelukkig hebben de honderden aanwezige kinderen niet veel meegekregen van de discussie. Zij genoten van het bezoek van de goedheilige man. En of de Pieten nu zwart of gebleekt waren, sommige kinderen kropen nog steeds angstig of verlegen terug achter de benen van mama of papa.