COMMENTAAR. Arme Joe

Politiek is toch een apart vak. Jo Vandeurzen, die afzwaait van het politieke toneel, beseft dat vermoedelijk maar al te goed. Dit weekend werd hij bedolven onder de complimenten van collega’s. ­Geroemd als een serene, hardwerkende, loyale politicus, zichzelf wegcijferend voor de politiek en de partij. De lofbetuigingen kwamen ook van collega’s die hem in het verleden in den duik “Arme Joe” noemden. Of hem het “charisma van een lavabo” en “het imago van een natgeregend kartonnen bekertje” toedichtten. De hagiografie van het voorbije weekend, Vandeurzen zal ze na 36 jaar ervaring in de politiek wel kunnen nuanceren.