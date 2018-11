“Ik heb ondergewicht en kan amper sporten door ziekte: betaal nieuw medicijn terug”

De Mucovereniging hoopt op een doorbraak voor ­patiënten met de taaislijmziekte. Er is immers goede hoop op een geneesmiddel dat hun gezondheid stabiliseert of zelfs verbetert. Er werd een verzoek tot terugbetaling ingediend. Patiënten zoals de Kortrijkse Clémence Vandermeersch (18) hopen daar alvast op. “Als het morgen verkrijgbaar is, zou dat veel stress wegnemen.”