REACTIES. “Stom gevoel” bij Courtois, Meunier is hard: “Slechtste wedstrijd ooit van dit nationale team”

Een zwarte dag voor de Rode Duivels en de defensie in het bijzonder, die vijf tegengoals slikte op het veld van Zwitserland. Toby Alderweireld deelde in de malaise.

“Ik heb hier geen woorden voor”, zei de verdediger van Tottenham. “We maakten te veel individuele fouten. Als je 0-2 voorkomt, moet je het uitspelen, punt uit. Maar dan pakten we een strafschop en die tweede goal was ook dom. Daarna kregen ze moed. We hadden een offday. Normaal gezien overkomt ons dat niet en zijn we heel standvastig, maar nu zakte iedereen naar beneden. We hebben nog geprobeerd om te scoren en hadden kansen, maar het was niet genoeg. Een drama is het niet.”

LEES OOK. SPELERSBEOORDELINGEN. Zeven Rode Duivels gebuisd na gênante avond, en de bondscoach ook (+)

LEES OOK. Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet de Rode Duivels door arrogantie een unieke kans uit handen geven: “Pijnlijke afgang” (+)

Courtois: “We zitten met een stom gevoel”

Thibaut Courtois was niet te spreken over de mentaliteit van de Rode Duivels na de vroege voorsprong. “Wat er gebeurd is? Dat is een goeie vraag”, reageerde onze nationale nummer één.

“We begonnen goed en kwamen 0-1 voor. Daarna bleven we goed voetballen en scoorden we de 0-2. Daarna zijn we allemaal uit de wedstrijd verdwenen, denk ik. We verloren te makkelijk duels, lieten ze te makkelijk passen. Dan viel er een penalty, waarvan ik niet weet of het er een was. Dan volgde snel de 2-2 na een diepe bal die er nooit mocht komen. Dan kregen die Zwitsers natuurlijk hoop en kwamen ze op een tegenaanval 3-2 voor. Die man stond daar helemaal alleen. Zij gingen met meer vertrouwen de kleedkamer dan ons en wij konden de intensiteit in de tweede helft niet verhogen. En dan vielen die 4-2 en 5-2 ja… Ik denk dat we na de 0-2 dachten dat er niet meer kon gebeuren, ook al omdat we zelden veel doelpunten slikken. Maar dit is internationaal voetbal. Nu zitten we hier met een stom gevoel. Dat moet er blijven inzitten. We hadden graag die Final Four gespeeld dus we moeten dat gevoel behouden om te leren hoe we een match moeten controleren.”

Foto: Photo News

Meunier: “Slechtste wedstrijd ooit van dit nationale team”

“Dit is meer dan een enorme ontgoocheling. Alles was eigenlijk in orde na twintig minuten, we speelden de perfecte wedstrijd. De verdediging stond er en op de counter waren we echt goed. We konden drie of vier keer gescoord hebben in de eerste helft. En dan scoren de Zwitsers plots drie keer. Dat is niet normaal voor onze ploeg. Dat kan niet gebeuren.”

“Er was niet genoeg agressie, de mentaliteit was niet goed. Iedereen staat op zijn positie bij een hoekschop en toch kunnen zij nog scoren. Het was gewoon niet goed genoeg. We moesten individueel veel meer gegeven hebben. Misschien dachten we dat de halve finale al in onze zak zat. In drie jaar bij de nationale ploeg herinner ik me niet zo’n slechte wedstrijd. Het was de slechtste van heel mijn carriere bij de nationale ploeg. De slechtste ooit van dit nationale team.”

Thorgan Hazard: “Begin misschien té goed”

Thorgan Hazard leek de uitblinker van de avond te worden met twee snelle goals, maar het werd alsnog een baalavond voor de man-in-vorm van Borussia Mönchengladbach.

“Het was een bizarre avond, een vreemd scenario”, aldus Hazard. “We begonnen goed, misschien wel te goed, maar daarna lieten we hen in de match komen. De strafschop was blijkbaar licht en die gaf hen vertrouwen. Maar we hebben ons ook het vertrouwen laten afpakken. Dat mag niet gebeuren als je 0-2 voorkomt wetende dat je zelfs met 3-2 maf verliezen. We hebben hier een les geleerd.”

Eden Hazard: “Niet serieus genoeg”

Eden Hazard was de laatste speler die de kleedkamer in Luzern verliet. Als een echte aanvoerder nam hij geduldig zijn tijd om aan de pers uit te leggen wat er allemaal verkeerd is gegaan in de Swissporarena. “De eerste twintig minuten waren goed”, zegt hij. “Maar die deden ons denken dat we de match makkelijk gingen winnen. Na de 0-2 vergaten we onze automatismen en de basisbeginselen van het voetbal. We vergaten om goed als ploeg te verdedigen. Het resultaat was dat we vijf goals slikten. We verdienden om te verliezen, dat is duidelijk.”

Maar dat de match zo kantelde… “Soms zijn er dingen onverklaarbaar in het voetbal. Alles wat de Zwitsers probeerden, dat lukte. Wij waren te slap in duel en niet precies genoeg aan de bal. Bij 0-2 moesten we gewoon goed verdedigen. Heel de ploeg moet zich in vraag stellen. De volgende keer dat we terugkeren bij de nationale ploeg zal het met de voetjes op de grond zijn. Want wat hier gebeurd is, was omdat we niet serieus genoeg waren.”