Peruaanse ex-president Garcia vraagt asiel aan in Uruguay

De gewezen Peruaanse president Alan Garcia heeft asiel aangevraagd in de ambassade van Uruguay in Lima. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken in Peru zondag bekend. Garcia kreeg een verbod om het grondgebied te verlaten vanwege een corruptieonderzoek.

Het ministerie zei in een persbericht dat de ambassade van Uruguay hem op de hoogte bracht dat Garcia zaterdagnacht asiel heeft aangevraagd. Garcia was twee keer president van Peru. Hij wordt verdacht in een gigantisch corruptieschandaal in Zuid-Amerika. Het Braziliaanse bedrijf Odebrecht betaalde daarbij steekpenningen aan verschillende politici.

Garcia zelf wordt ervan verdacht dat hij illegaal geld kreeg bij de bouw van een metrolijn in de hoofdstad. Odebrecht gaf toe dat het 29 miljoen dollar steekpenningen heeft betaald aan Peruaanse politici gedurende drie presidentschappen.

Zaterdag verbood een rechtbank in Lima Garcia om het grondgebied gedurende achttien maanden te verlaten. De sociaaldemocratische ex-president verblijft in Spanje en kwam in Peru donderdag aan om te getuigen voor de rechter.

De pers zegt dat Garcia 100.000 dollar heeft gekregen van Odebrecht. Het geld zou officieel gegolden hebben als betaling voor een conferentie in mei 2012 voor Braziliaanse ondernemers in Sao Paulo.

