CLUBNIEUWS. Antwerp haalt topkinesist bij Anderlecht, paars-wit is Chipciu bijna definitief kwijt -met verlies

De competitie lag dan wel een weekend stil, dat wil niet zeggen dat er geen nieuws te rapen viel bij onze eersteklassers. Een overzicht.

Jochen De Coene Foto: BELGAIMAGE

Antwerp heeft een straffe transfer gedaan. Niet van een speler, wel in de medische staf. Topkinesist Jochen De Coene (44) gaat voor de Great Old werken. Enkele weken geleden vertrok hij in onderling overleg bij Anderlecht, maar lang moest hij niet wachten op een nieuwe uitdaging in het Belgische voetbal. Sinds de komst van Marc Coucke en meer bepaald dokter Chris Goossens zat de medische staf bij Anderlecht niet meer op dezelfde golflengte en dat leidde tot het vertrek van De Coene. De kinesist en fysiotherapeut werkte al sinds 2009 voor paars-wit en was opgeklommen tot hoofd van de medische staf. Daarvoor werkte hij ook drie jaar als fysiotherapeut in China bij Shanghai Shenhua.

Sparta Praag overweegt om de aankoopoptie van Alexandru Chipciu van 2 miljoen euro te lichten. De Roemeen wordt gehuurd van Anderlecht. De Brusselse club legde 2,5 jaar geleden zo’n 3 miljoen euro op tafel voor de Roemeense international.

De Pro League, de verzameling profclubs, houdt vandaag een lange vergaderdag in het teken van de fraudeonderzoeken die ons voetbal teisteren, de fiscale voordelen voor de clubs en de onzekerheid over het competitieverloop. Om 11 uur komt de Raad van Bestuur samen, aansluitend de Algemene Vergadering.

Om 11 uur komt de raad van bestuur samen, aansluitend de Algemene Vergadering. Pierre François, de CEO van de Pro League, zal zich moeten verantwoorden, want in mailverkeer dat via Football Leaks naar buiten kwam, verwees hij AS Monaco voor onderhandelingen over de verkoop van Moeskroen door naar supermakelaar Pini Zahavi, ook al was die officieel geen bestuurder en mocht die dat niet zijn. Er zal de raad van bestuur gevraagd worden een standpunt in te nemen over zijn positie als CEO.

Vorige week viel het gerecht binnen bij Moeskroen, dat ervan verdacht wordt documenten vervalst te hebben om aan zijn licentie te komen.

Het Belgische voetbal wordt al ruim een maand geteisterd door het onderzoek naar fraude, witwassen en matchfixing. Scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière worden verdacht, net als bestuurders van KV Mechelen en Waasland-Beveren. Dat zorgt voor onduidelijkheid over het verdere verloop van de competitie, zowel in 1A als in 1B. De clubs uit de Proximus League kwamen afgelopen donderdag al samen en zullen van het management van de Pro League opnieuw duidelijkheid eisen.Tijdens de algemene vergadering wordt er ook gestemd over een interne code die de integriteit van de scheidsrechter beschermt. Zo liggen er strikte regels voor trainers en clubs op tafel om meer respect voor de scheidsrechters te eisen.