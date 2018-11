Niet alleen mensen, ook honden zijn om de twaalf maanden jarig. Die heuglijke dag mogen de viervoeters uitgebreid vieren, vindt Lana Provoost. Daarom lanceerde ze een concept waarbij de jarige hondjes en hun genodigden feestelijk in de watten worden gelegd.

Het was behoorlijk druk in hondenhotel Hondendroom in Sint-Antonius-Zoersel. Heel wat genodigden maakten er kennis met een geheel nieuw concept rond het organiseren van verjaardagsfeestjes voor honden ...