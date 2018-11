Rode Duivels bleven bijna tien jaar zonder vijf tegendoelpunten… en één van hen was er in beide wedstrijden bij

De Rode Duivels liepen zondagavond in Zwitserland tegen een zware 5-2 nederlaag aan op de slotspeeldag in de groepsfase van de Nations League. Daardoor grepen ze in extremis nog naast een ticket voor de Final Four. Zeer pijnlijk voor de Belgen, die bovendien voor het eerst sinds september 2009 vijf tegengoals slikten in één wedstrijd.

De laatste keer dat de Rode Duivels vijf doelpunten moesten incasseren, vond plaats in een ander tijdperk. Frank Vercauteren was toen nog bondscoach en de Belgen speelden twaalf jaar lang niet mee in een groot toernooi. Tijdens de kwalificaties voor het WK 2010 liepen ze op 5 september 2009 tegen een 5-0 nederlaag aan in en tegen Spanje, de latere wereldkampioen. Van de spelers die zondagavond in Luzern in actie kwamen, was toen enkel Eden Hazard erbij.

In de wedstrijd tegen Spanje, dat één jaar eerder het EK in Oostenrijk en Zwitserland had gewonnen, hielden de Belgen het aanvankelijk nog goed vol. De openingstreffer van David Silva viel immers pas in de 41ste minuut. Maar na de rust ging het helemaal mis voor de vaderlandse troepen. David Villa en Piqué scoorden al snel de 2-0 en de 3-0. Halverwege de tweede helft maakte Silva er met zijn tweede van de avond 4-0 van, een kunststukje dat vlak voor het einde ook door Villa werd verwezenlijkt: 5-0. Sinds die avond in Santiago Bernabeu hadden de Belgen nooit meer vijf goals om de oren gekregen.

Net boven Estland

Spanje won de kwalificatiegroep voor het WK 2010 vlotjes met 30 op 30, terwijl de Belgen nog ruim achter Bosnië-Herzegovina (19 punten) en Turkije (15 punten) op plek vier eindigden. Met hun totaal van 10 punten eindigden de Rode Duivels zelfs maar nét boven Estland, dat 8 eenheden verzamelde. Nochtans waren ze uitstekend aan de poule begonnen: met thuiszeges tegen Estland (3-2) en Armenië (2-0) en een gelijkspel in Turkije (1-1) pakten de Belgen een 7 op 9. Daarna ging het in sneltempo bergaf.

Van de resterende zeven matchen werden er maar liefst zes verloren. Daarbij de 5-0 in Spanje, maar ook zeer pijnlijke nederlagen in Estland en Armenië (!). Tegen Turkije haalden de Rode Duivels op de voorlaatste speeldag toch nog een verrassende zege binnen (2-0). Met dank aan twee goals van Emile Mpenza, die niet zo lang daarvoor nog in dienst was bij… Manchester City. Topscorer voor de Rode Duivels in die poule was Wesley Sonck, die 6 van de 13 Duivelse doelpunten voor zijn rekening nam.