Van spits die weinig scoort en die uitgejouwd werd door eigen fans naar ‘perfecte’ hattrick tegen Rode Duivels

De Rode Duivels zullen de laatste wedstrijd in hun eerste Nations League niet snel vergeten. Ze gingen in Zwitserland met 5-2 onderuit en misten zo de kans op groepswinst. Haris Seferovic scoorde drie keer voor de thuisploeg, een verrassing van formaat.

De nu 26-jarige spits werd geboren in Sursee, amper een half uur rijden van Luzern waar de Rode Duivels zondag hun ondergang kenden. Seferovic begon zijn professionele voetbalcarrière bij Grasshopper Zürich, maar trok al snel richting Italië voor een avontuur bij Fiorentina. De Serie A-club leende hem vervolgens uit aan Neuchâtel, Lecce en Novara, alvorens hem in 2013 (en na 11 minuten in de Serie A) voor 3 miljoen euro te verkopen aan Real Sociedad.

Seferovic had tot dan nog geen enkel competitiedoelpunt gemaakt op het hoogste niveau, al was hij in 2010 wel topschutter geworden op het WK U17 dat de Zwitsers wonnen. Hij had er vijf gescoord in de Zwitserse derde klasse, zes in de Italiaanse jeugd en negen in de Serie B. Bij Sociedad scoorde hij twee keer in La Liga en dat bleek onvoldoende voor een lang verblijf. In de zomer van 2014 kocht Eintracht Frankfurt hem weg. Daar speelde de spits het tot nu toe beste seizoen uit zijn carrière met 10 goals en 8 assists in de Bundesliga.

Uitgejouwd

Maar dat is tot op heden nog steeds zijn enige seizoen met dubbele cijfers in doelpunten. Toch opmerkelijk voor een spits die sinds 2013 zeventien keer scoorde in 59 interlands voor Zwitserland, waaronder eentje op het WK in 2014 tegen Ecuador. Maar na amper zes doelpunten in 54 Bundesliga-wedstrijden werd Seferovic in 2017 transfervrij van de hand gedaan aan Benfica. Daar zit hij in 27 competitieduels aan zeven goals, waarvan drie dit seizoen.

Seferovic viel vorig seizoen wel verschillende keren naast de selectie bij de Portugese topclub van Mile Svilar, net toen hij het aan de stok kreeg met de fans van… de Zwitserse nationale ploeg. De spits miste een resem kansen in de play-offs voor het WK tegen Noord-Ierland, een confrontatie die de Zwitsers over twee wedstrijden wonnen met 1-0. Hij kreeg daardoor boegeroep over zich heen, wat bondscoach Vladimir Petkovic toen “zeer spijtig” noemde.

Iets meer dan een jaar later gaat het dus een pak beter met Seferovic. Hij scoorde de winning goal in de Portugese klassieker tegen FC Porto, deed de netten trillen in de Champions League tegen AEK Athene en scoorde nu dus voor het eerst een hattrick voor zijn land. Nota bene tegen de Rode Duivels in een cruciale wedstrijd én een perfecte hattrick na goals met rechts, links en de kop. Seferovic is nu ook gedeeld topscorer in de Nations League met vijf goals en een schotaccuraatheid van 64 procent (zeven schoten binnen het kader op elf pogingen). Hij deelde ook één assist uit, tegen IJsland.

Right foot

Left foot

Header



A 'perfect hat-trick' for Haris Seferovic. #bbcfootball https://t.co/zfNrUQ4zcx pic.twitter.com/oLoexjY3wP — Match of the Day (@BBCMOTD) 18 november 2018

Haris Seferovic became the 1st player to score a hat-trick against Belgium in a competitive match since Igor Belanov in Soviet Union's 4-3 after extra time defeat against the Red Devils in the 1986 World Cup round of last 16. #SUIBEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 november 2018

Seferovic: *scores a hattrick*



my brain: don’t say it

don’t say it

don’t say it

don’t say it

don’t say it

don’t say it

don’t say it

don’t say it



me: SEFEROVIC IS THE BEST STRIKER IN THE #NATIONSLEAGUE!!! pic.twitter.com/rGoHn3jBSF — SL Benfica (@slbenfica_en) 18 november 2018