En toen gebeurde dit in de kwalificaties voor de Afrika Cup: dé misser van de week

Terwijl in Europa wordt gestreden om de Nations League, spelen ze in Afrika voor een ticket voor de Afrika Cup in 2019. Zo ook in Lesotho. Dat speelde zondag in Groep L tegen Tanzania. De thuisploeg won verrassend met 1-0 maar achteraf werd er vooral gesproken over de misser van spits Tumelo Khutlang. Die kwam na een Tanzaniaanse blunder op het kunstgras alleen voor doel. Tot tweemaal toe kreeg hij de bal echter niet over de lijn na gestuntel van formaat. De misser van de week, zonder twijfel.