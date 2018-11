Apple-baas geen voorstander van reglementering, maar geeft toe: “Onvermijdelijk voor gegevensbescherming”

De CEO van Apple, Tim Cook, heeft in een interview zondag gezegd dat hij reglementering van de hoogtechnologische sector en van sociale media “onvermijdelijk” vindt om privégegevens te beschermen.

In het tv-interview in ‘Axios on HBO’, zegt Cook dat het Congres binnenkort regels zal opstellen. “Ik denk dat het onvermijdelijk is dat er een zeker niveau van reglementering is. (...) Ik denk dat het Congres en de administratie op een dag iets zullen goedkeuren.”

“In het algemeen ben ik geen voorstander van reglementering”, zegt hij in het interview, volgens Business Insider. Maar op het vlak van gegevensbescherming “moet je toegeven dat er iets niet werkt”.

“Ik geloof ten zeerste in de vrije markt. Maar we moeten erkennen (...) dat dit hier niet gewerkt heeft”, zei hij in de uitzending, die opgenomen werd voor in oktober bekendraakte dat door een gegevenslek bij Facebook de privégegevens van 29 miljoen gebruikers op straat belandden.

De Apple-baas uitte zich eerder als voorstander van zelfregulering, zeker op het vlak van de bescherming van gebruikers. Maar na het schandaal met Cambridge Analytica dacht hij daar al anders over. “Ik denk dat de beste reglementering een gebrek aan reglementering is, autoregulering dus, maar ik denk dat we dat stadium gepasseerd zijn.”

Voorts zei Cook bezorgd te zijn over de “door mannen gedomineerde cultuur” in Silicon Valley. Hij zegt dat Apple “veel uitgeeft om het op dat vlak beter te doen”.