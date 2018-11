Mexicaanse drugbaas sterft aan hartinfarct

De voormalige Mexicaanse drugbaas Héctor Beltrán Leyva is overleden. Hij stierf zondag in een ziekenhuis in de Mexicaanse stad Toluca aan een hartinfarct, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Beltrán Leyva is het voormalige hoofd van het beruchte Beltrán-Leyvakartel, een van de machtigste ooit uit Mexico. In oktober 2014 werd hij opgepakt. Sindsdien verbleef hij in een hoogbeveiligde gevangenis in El Altiplano.

Ook zijn vrouw, Clara Beltrán Leyva – beter bekend als La Señora – , werd in 2016 gevat. Zij probeerde na zijn arrestatie het drugskartel van haar man, dat door verschillende arrestaties zwaar aan macht had ingeboet, nieuw leven in te blazen en ging daarvoor over lijken.

Het kartel werd gesticht door de vier broers Hector, Arturo, Alfredo en Carlos Beltrán Leyva, als splintergroep van het beruchte Sinaloa-kartel.

Aanvankelijk werkten ze nauw samen met die andere beruchte drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman. Daar kwam echter een eind aan toen de broers ‘El Chapo’ beschuldigden van verraad na de arrestatie van Alfredo in 2008. Het was het begin van een bloedige strijd die onder meer het leven zou kosten aan Guzmans zoon. Een jaar later werd ook Carlos opgepakt en stierf Arturo in een massale schietpartij met het Mexicaanse leger.

Het Beltrán Leyva-kartel werd in chaos gestort en verloor hoe langer hoe meer macht. Met als absoluut dieptepunt de arrestatie van Hector in een visrestaurant in het toeristische dorp San Miguel de Allende in 2014.