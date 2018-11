Plofkraak op bankkantoor in Borsbeek mislukt

Borsbeek - In Borsbeek hebben onbekenden maandagochtend een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van Argenta. Volgens de eerste vaststellingen is de kraak mislukt.

“De bewoner van het appartement boven de bank is vannacht wakker geworden door een luide knal. Hij zag nog mensen wegvluchten, maar ze zijn ontkomen”, aldus Nico Roelandt van politiezone MINOS. De kraak lijkt mislukt, volgens de eerste vaststellingen. “Er lagen geen biljetten op straat, dus de kans is klein dat het gelukt is”, klinkt het.

Door de explosie ontstond er wel brand in het bankkantoor in de Schanslaan. De brandweer heeft het vuur geblust, de bewoners van het appartement boven de bank zijn geëvacueerd. Het labo is ter plaatse om de stoffen die bij de kraak zijn vrijgekomen te onderzoeken. Ontmijningsdienst Dovo is onderweg om te controleren of er nog ontploffingsgevaar is. De nabije omgeving is afgesloten.

Eerder dit jaar was er nog een reeks plofkraken door een Nederlandse bende. Het is niet duidelijk of er een verband bestaat.

Foto: BFM

