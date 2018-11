Duitse schoonmakers van gebouwen leggen het werk neer voor eindejaarspremie

Schoonmakers in Duitse luchthavens, ziekenhuizen, overheidsdiensten, bedrijven en scholen leggen maandag het werk neer. Dat deelt de vakbond voor de schoonmakers in gebouwen maandagvoormiddag mee. Het gaat om een waarschuwingsstaking in de strijd voor een in een cao verankerde eindejaarspremie.

De werkgevers hadden recent de eis van IG BAU voor een in een cao verankerd eindejaarsgeld afgewezen. Ze verwezen naar al overeengekomen loonsverhogingen, waarmee het loon in de regionale cao’s voor zowel het oosten als westen van Duitsland zou gelijkgeschakeld worden. Daarnaast zou er economisch geen marge zijn voor een ‘dertiende maand’, klinkt het in een persbericht van 9 november.

Tot nu toe is eindejaarsgeld in de sector nog niet in een cao vastgelegd. De vakbond wil voor de ongeveer 450.000 schoonmakers in het bedrijfsleven een bijkomende som van ongeveer de helft van een maandloon. Door anciënniteit zou tot kunnen toenemen tot 70 procent. Werknemers die deeltijds werken, zouden pro rata eindejaarsgeld krijgen.

“We hadden verwacht dat de werkgevers intussen begrepen hadden dat deze sector attractiever moet worden. Dat wordt ze zeker en vast niet met dumpingmethodes”, zei vakbondsvrouw Ulrike Laux.