Somber weer om de week te beginnen, en het wordt niet snel beter

Dat de herfst in het land is, zoveel is duidelijk: het wordt maandag somber weer, en het vervolg van de week belooft niet veel beter...

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Het wordt maandag eerst meestal zwaarbewolkt met kans op een lokale bui, die op de Ardense hoogten zelfs een winters karakter aanneemt. In de loop van de namiddag verschijnen er wat meer opklaringen, maar blijft de kans op een bui bestaan. De maxima schommelen tussen 0 of +1 graad in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen. Er waait nog steeds een koude, matige tot vrij krachtige noordoostenwind met rukwinden tot 55 km/u, zegt het KMI.

Maandagavond en -nacht is het vaak bewolkt. Er is nog kans op wat lichte en eventueel winterse neerslag. De minima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen en +1 of +2 graden in het westen van het land. De noordoostenwind waait matig tot soms vrij krachtig.

Dinsdag verwachten we zwaarbewolkte perioden, afgewisseld met enkele opklaringen. Lokaal zijn enkele lichte (winterse) buitjes mogelijk, maar in vele streken blijft het droog. De maxima zijn licht positief in Hoog-België en liggen rond 4 of 5 graden elders. Er waait een snijdende, matige tot vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen.

Van woensdag tot vrijdag blijft het licht wisselvallig, met soms brede opklaringen en ook wolkenvelden, waar af en toe een bui kan uitvallen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden.