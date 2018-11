Dodental van bosbranden in Californië staat nu op 77, nog 993 vermisten

De verwoestende bosbranden in het noorden van Californië hebben al aan 77 mensen het leven gekost. De zogeheten ‘Camp Fire’ rond Paradise ten noorden van Sacramento is intussen voor 65 procent onder controle. Dat maakte de brandweerdienst van de Amerikaanse staat, Calfire, bekend. Volgens de krant San Francisco Chronicle is het aantal vermisten van 1.200 gedaald naar 993.

De lokale autoriteiten hadden in het weekend de bevolking opgeroepen zich te melden, zodra ze in veiligheid zijn. Vele mensen waren niet bereikbaar omdat het gsm-netwerk is uitgevallen.

De bosbranden zijn de dodelijkste en verwoestend in de geschiedenis van de staat. De brand verspreidde zich tot nu uit over 607 vierkante kilometer. Meer dan 10.000 huizen zijn verwoest. Calfire verwacht dat de brand tegen 30 november pas volledig onder controle zal zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump bezocht zaterdag de omgeving van Paradise, dat door de brand grotendeels is verwoest. Hij bedankte de hulpverleners en beloofde steun aan Californië. Hij houdt het slechte bosbeheer verantwoordelijk, dat “een heel groot probleem” zou hebben. Op de vraag of de klimaatsverandering een oorzaak is, zei hij dat er meerdere factoren zijn. Experten noemden een lange droogte, dorre vegetatie en extreme winden als oorzaak voor de omvang van de bosbranden.