Mama en stiefvader bonden dochtertje (1,5) met gezicht naar beneden vast in “kooi”: nu kennen ze hun straf

Een moeder (19) en stiefvader (20) uit het Britse Preston zijn veroordeeld, omdat ze hun dochtertje (1,5) de dood injaagde door haar met haar gezicht naar beneden vast te binden in haar bed. “Dag na dag bouwden jullie haar wiegje om tot een kooi. De dodelijke val die jullie creëerden betekende het einde voor een veel te jong kind”, reageerde de rechter tijdens het emotionele proces. Nu kennen Lauren Coyle en Reece Hitchcott hun straf voor de dood van de kleine Ellie-May.

“Ellie-May was altijd vrolijk, ze was de perfecte dochter en kleindochter”, vertelde grootmoeder Sharon Porter aangeslagen aan de voet van de rechtbank van Liverpool. Voor haar eigen kind had de oma geen goed woord over. Integendeel opgelucht verliet de familie van Ellie-May de rechtszaal, wetende dat gerechtigheid was geschied voor het 19 maanden oude meisje.

Vastgezet in “kooi”

Op 23 maart 2017 zou haar jonge leven te snel gestopt worden, omdat haar moeder en stiefvader er even genoeg van hadden om voor haar te zorgen. Ze wilden het meisje alleen laten, maar beseften dat dit zomaar niet kon. “In plaats van voor haar te zorgen, besloten ze om haar bed om te bouwen tot een kooi”, zo hoorde de rechtbank. Dekens en handdoeken werden rond het wiegje gebonden, terwijl een strak aangetrokken dekbed ervoor zorgde dat het meisje geen kant op kon. Het geheel was zo beklemmend aangespannen dat het kind zelf niet kon beslissen waar ze heen ging, of welk dekentje ze van zich af zou leggen.

Foto: Lancashire Police

Ellie-May kon geen kant op en stierf door oververhitting en verstikking. De politie en hulpdiensten getuigden hoe ze het meisje vonden. “Het slachtoffer lag met haar gezicht naar beneden in het bed. We zagen ook blauwe plekken rond haar polsen en enkels, wat suggereert dat ze op een bepaald moment vastgebonden zou kunnen zijn aan het bed. Toen wij haar te zien kregen, was ze echter losgemaakt”, besloot het politierapport.

Onschuldig gepleit

De 19-jarige mama en 20-jarige stiefvader ontkenden alles. “Wij hebben haar nooit aan het bed vastgemaakt”, probeerden ze nog. De twee zijn naar eigen zeggen kapot van verdriet. “We kunnen nog altijd niet geloven dat ze dood is. Het schuldgevoel knaagt hard aan ons. Dit hebben we nooit gewild. We dachten niet dat het een probleem zou vormen.”

Maar zelfs zijn advocaat nam het niet op voor de jonge stiefvader. “Hitchcott was een incompetente en ongeschikte vader, als we hem al zo kunnen noemen. Hij was zelf nog een kind, toen hij als zestienjarige het huis uit moest door zijn cannabisverslaving. Hij dacht dat hij Lauren Coyle zo goed mogelijk aan het helpen was”, aldus meester James Pickup.

Het feit dat Coyle en Hitchcott het moeilijk hadden om rond te komen, maakte de rechter niet milder. Hij las sms-berichten voor aan de jury, waarin de twee vertelden hoe ze het meisje keer op keer straften en sloegen. Bovendien gaf hij aan dat zowel de vader van Ellie-May, als de grootouders van het meisje, als hun eigen dokter goede tips had meegegeven om het meisje gemakkelijker in slaap te krijgen.

Egoïstisch

De rechter besloot de jonge ouders een zware straf op te leggen. “Jullie zeggen dat jullie rouwen, maar jullie ontkennen jullie verantwoordelijkheid in haar dood. Jullie wroeging is miniem, jullie denken nog altijd meer aan jullie eigen hachje. Net zoals jullie er bewust voor kozen om de overduidelijke risico’s te nemen met het slachtoffer, voor jullie eigen egoïstische redenen”, verklaarde de rechter in zijn argumentatie.

Hij veroordeelde hen voor kindermishandeling en gruwelijke misdaden ten opzichte van minderjarigen. Zowel Coyle als Hitchcott verdwijnen voor tien jaar in de cel.