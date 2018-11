Vrouw (85) zwaar toegetakeld op straat: politie verspreidt schokkende foto met oproep voor getuigen

In de Nederlandse stad Eindhoven, op een half uurtje van de Belgische grens, is zaterdagavond een 85-jarige vrouw zwaar aangepakt tijdens een gewelddadige aanval. De bejaarde dame wandelde rustig over het plein naar huis na een namiddagje kaarten, toen ze plots werd neergeslagen en geschopt. De politie verspreidt nu een schokkend beeld van de gewonde vrouw in de hoop dat mensen de ernst van de zaak inzien en dat getuigen zich melden.

De bejaarde vrouw gaat wel vaker kaarten in de buurt van haar rijhuisje aan het Cassandraplein in Eindhoven. “Toen ze om 19.00 uur te voet terugkwam werd ze plots met veel geweld overmeesterd door een onbekende man”, laat de Nederlandse politie weten. “De vrouw was kansloos en raakte flink gewond aan haar hoofd omdat de dader daar meerdere keren tegenaan schopte.”

Nadat de vrouw bloedend op het wegdek lag, liep de man weg. Hij nam niets mee en maakte geen buit. Het slachtoffer gilde en riep om hulp. “Net na de beroving kwam een vrouw, samen met haar dochter aangelopen. Zij boden eerste hulp aan de hevig bloedende vrouw, die daarna direct naar het ziekenhuis is overgebracht”, bevestigt de politie.

Agenten uit Eindhoven schoten meteen in actie. “Het is verschrikkelijk wat deze vrouw is overkomen. Het gevoel van veiligheid is een onschuldige vrouw afgepakt door deze laffe actie. Wij doen er alles aan om de dader op te sporen en roepen iedereen op om informatie met ons te delen”, laat de recherche in Eindhoven weten. Zij zijn meteen een buurtonderzoek gestart en stelden de forensische sporen veilig.

Oproep naar getuigen

Maar camerabeelden van de exacte locatie waren er niet. En de bejaarde vrouw kon maar een summier beeld schetsen van haar aanvaller, omdat ze zo verward en van slag was. “Het zou gaan om iemand met een witte capuchon. Meer weten we voorlopig niet”, legt de politie uit. Zij gunnen de vrouw nu rust, terwijl ze herstelt in het plaatselijke ziekenhuis.

Daarom hebben zij een opmerkelijke beslissing gemaakt. “Om de ernst van deze zaak te onderstrepen brengen wij in overleg met het slachtoffer en haar familie een foto van de vrouw naar buiten. Daarop is goed te zien hoe ernstig de vrouw werd toegetakeld”, klinkt het. Wie meer weet, vragen ze dan ook om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie.

Opgepast, het beeld kan als schokkend ervaren worden.