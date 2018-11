Ochtendspits rond Antwerpen verloopt moeizaam (door aangekondigde werken)

Antwerpen - Werken rond de Antwerpse Tijsmanstunnel leiden maandagochtend tot ernstige problemen op de Antwerpse ring.

Vrijdagavond startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met betonherstellingen aan het wegdek van de Tijsmanstunnel. Met de ochtendspits van maandag leidt dat, samen met enkele andere incidenten, tot een zware ochtendspits in en rond Antwerpen. Verkeer over langere afstand krijgt deze week de raad de Tijsmanstunnel te vermijden.

#R2 Veel hinder thv de werken in de Tijsmanstunnel richting Beveren. (https://t.co/cncWFo7kZb). Volg de omleidingen naar de Haven. pic.twitter.com/3IDW1Xue7y — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 19 november 2018

Door de werken is sinds maandagochtend maar één van de twee rijstroken richting Beveren beschikbaar. Het verkeer in die koker moet zich wel houden aan een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Het verkeer richting Stabroek beschikt over twee rijstroken in de eigen koker. Tijdens de volledige duur van de werken is de oprit Kanaaldok B1/B2 richting Beveren afgesloten. Er is een omleiding. Het op- en afrittencomplex Lillo blijft tijdens de werken wel volledig open.

Ook hinder op A12

De werken hebben ook een weerslag op het verkeer op de A12, dat in het noorden vanaf de Nederlandse grens moet aanschuiven, en in het zuiden vanaf Hoevenen. Ook op het onderliggende wegennet is er ernstige hinder, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Bovenop deze werken vonden er nog verschillende andere incidenten plaats, zoals in Antwerpen-Zuid en de Kennedytunnel. Die incidenten zijn intussen wel afgehandeld.