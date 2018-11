Brusselse PS’er: “Doel is om N-VA uit federale regering te krijgen in 2019”

PS-fractieleider in de Kamer Ahmed Laaouej houdt vandaag een opvallend pleidooi in Le Soir. Volgens de PS-lijsttrekker in Brussel is het doel om N-VA bij de parlementsverkiezingen van mei 2019 uit de federale regering te houden.

“De MR moet zich bevrijden van de N-VA, zodat vervolgens België dat ook kan doen”, aldus Laaouej, die het misprijzen van de federale meerderheid voor het sociaal overleg betreurt, en zich ergert aan de “capitulatie” van de premier over het VN-migratiepact na de blokkering door de N-VA. “Wij in België wisten dat de echte macht bij de N-VA lag, maar nu weet heel de wereld dat...”

Voor de Franstalige socialist “moet de N-VA uit de federale regering gezet worden in 2019”. De PS zal in geen geval met de N-VA besturen, verzekert Laaouej nog. “CD&V, Open VLD, en zoals ik al zei, ook MR hebben een historische verantwoordelijkheid.” En als er geen meerderheid mogelijk is zonder de Vlaamse nationalisten? “Ook dan niet. Ik zeg dat we dat (een meerderheid zonder N-VA, nvdr.) moeten bereiken. Dit is een oproep tot een democratische opleving.”