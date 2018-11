Verdachte van dubbele kotmoord moet zich volgende maand verantwoorden voor foltering en vernedering

De 20-jarige Mohammed Musawi wordt verdacht van de dubbele kotmoord in Kortrijk, evenals twee zaken van mishandeling in dezelfde plaats.

Kortrijk - De behandeling van de zaak rond twee mishandelingen in Kortrijk, waarin Mohammed Musawi (de verdachte van de dubbele kotmoord in dezelfde plaats) centraal staat, is maandag uitgesteld. Opvallend is dat het jongste geval van mishandeling dateert van begin augustus, amper twee maanden voor moorden in het studentenhuis.

De 20-jarige Afghaan Mohammed Musawi zich voor een resem aan zaken verantwoorden voor de rechtbank. Niet alleen geldt hij als verdachte voor de dubbele kotmoord in Kortrijk, ook zou hij samen met twee landgenoten verantwoordelijk zijn voor twee mishandelingen in dezelfde plaats eerder dit jaar.

De eerste mishandeling speelde zich in februari af. Het trio zou daarbij een man hebben uitgekleed en zijn haren hebben afgeknipt. Vervolgens moest het slachtoffer onder dwang alcohol drinken, pikante pepers eten en een pil inslikken.

In augustus zouden de drie beklaagden opnieuw hebben toegeslagen. Toen zouden ze gedreigd hebben een man de keel door te snijden. Het slachtoffer werd zwaar onder druk gezet om zich niet meer in het Kortrijkse te laten zien. Hij werd afgetroefd, wat blijkt uit de ­beschuldiging van slagen en verwondingen.

De zaak rond de mishandelingen werd maandag uitgesteld tot 3 december.

Kotmoorden

Op 1 oktober troffen speurders de jonge Afghaan Nessar Jamshidi (18) dood aan op de gelijkvloerse verdieping van het studententehuis. In zijn kamer vonden ze de jonge studente Youlia Soboleva (19) dood terug, vermoord met 28 messteken. Camerabeelden brachten de speurders diezelfde dag nog naar Musawi.

Volgens Musawi bracht zijn beste vriend Nessar Youlia ­(Mohammeds ex-vriendin) om het ­leven. Net op dat moment zou Musawi in het kot zijn aangekomen. Jamshidi zou hem hebben aangevallen met een mes. In de schermutseling die volgde, stak Musawi zijn vriend neer, maar dat was volgens hem louter uit zelfverdediging.

Maar het gerecht hecht geen geloof aan deze uitleg. “De piste dat Jamshidi het meisje doodde, klopt niet met de vaststellingen van onze ­experts”, aldus woordvoerder Tom Janssens. Volgens de speurders heeft zich in het kot een passioneel drama afgespeeld waarbij Musawi zijn ex-liefje en zijn vriend heeft gedood.