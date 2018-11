“Kat- en muisspelletje” tussen politie en ‘gele hesjes’ in Wallonië: eerste tankstations vallen zonder benzine

De blokkades van ontevreden burgers tegen de hoge brandstofprijzen blijven aanhouden in Wallonië. De politie en deurwaarders proberen de actievoerders weg te houden bij enkele brandstofdepots, maar de demonstranten keren telkens terug of verplaatsen zich. Enkele Luikse tankstations zijn maandagochtend bijgevolg zonder brandstof gevallen.

Protest aan het depot in Feluy, “één van de grootste in Europa”. Foto: ISOPIX

De blokkade van enkele Waalse brandstofdepots door de ‘gele hesjes’ zorgt maandag voor de eerste zichtbare problemen voor de consument: volgens Sudinfo zijn enkele tankstations in de regio rond Luik door de nu al drie dagen durende blokkade als eerste zonder brandstof gevallen, terwijl elders tekorten dreigen.

Volgens Johan Mattart, directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars Brafco, dreigt echter geen wijdverspreid probleem. “De depots van Wandre en Sclessin (die Luik bevoorraden, nvdr.) zijn momenteel weer open, met dank aan de politie en deurwaarders. Dus dat lokale probleem zou snel verholpen moeten kunnen worden.”

LEES OOK. Franse blokkades tegen hoge brandstofprijzen krijgen navolging in ons land: hoe ‘groene’ maatregel vooral de staatskas spijst (+)

De politie verjaagt actievoerders, maar die keren telkens terug of verplaatsen zich. Foto: if

Protest aan het depot in Feluy, “één van de grootste in Europa”. Foto: ISOPIX

De blokkade van enkele Waalse brandstofdepots door de ‘gele hesjes’ zorgt maandag voor de eerste zichtbare problemen voor de consument: volgens Sudinfo zijn enkele tankstations in de regio rond Luik door de nu al drie dagen durende blokkade als eerste zonder brandstof gevallen, terwijl elders tekorten dreigen.

Volgens Johan Mattart, directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars Brafco, dreigt echter geen wijdverspreid probleem. “De depots van Wandre en Sclessin (die Luik bevoorraden, nvdr.) zijn momenteel weer open, met dank aan de politie en deurwaarders. Dus dat lokale probleem zou snel verholpen moeten kunnen worden.”

LEES OOK. Franse blokkades tegen hoge brandstofprijzen krijgen navolging in ons land: hoe ‘groene’ maatregel vooral de staatskas spijst (+)

“Kat- en muisspelletje”

Gerechtsdeurwaarders dwongen de actievoerders in Wandre en Sclessin maandagochtend omstreeks 8 uur om hun blokkade van de brandstofdepots op te geven. “Maar ondertussen zijn ze terug op het toneel verschenen”, aldus de politiezone van Luik. “De deurwaarders zijn opnieuw gewaarschuwd en zijn op dit moment onderweg. Deze situatie zal zich vandaag waarschijnlijk op regelmatige basis herhalen.”

Een situatie die de brandstofhandelaars niet zint. “We voelen weinig steun van de politie”, aldus Mattart. “Als men twee man meestuurt met de deurwaarders, kunnen die weinig doen. Het is gewoon een kat- en muisspelletje: in Sclessin en Wandre zijn de blokkades nu even weg, maar als de politie daar vertrekt, komen ze gewoon weer terug. Het kan beter.”

Het probleem is volgens Mattart dat het gaat om individuen, en dat er dus geen organisatie aangepakt kan worden. “De politie noteert de identiteit van de manifestanten en vervolgens trekken die naar een ander depot”, klinkt het. “Het feit dat het niet om een georganiseerde groep gaat, maakt het zeer moeilijk. Het zijn telkens andere mensen.”

LEES OOK. ‘Gele hesjes’ richten politieke beweging op met oog op komende federale verkiezingen

Eén van grootste depots in Europa geblokkeerd

De actievoerders zijn inderdaad ook elders in Wallonië nog actief: zo is de raffinaderij van Total in Feluy, nabij Nijvel, nog steeds geblokkeerd. De demonstranten dreigen ermee hun actie daar vol te houden “zolang het nodig is, zolang we geen reactie krijgen van de regering”.

“Dat is één van de grootste depots in Europa”, zegt Mattart. “De bevoorrading van consumenten komt voorlopig niet in gevaar, maar het is niet prettig voor lokale brandstofhandelaars, die meer moeite moeten doen om zich te bevoorraden.”

Mattart vindt dan ook dat de actie verkeerd gericht is. “Ze zullen het land niet kunnen droogleggen, dat lukt nooit. Als ze een actie willen ondernemen die effect heeft, zouden ze beter op het trottoir voor de Wetstraat 16 gaan kamperen. Door depots te blokkeren, doen ze niemand een plezier.”

Voorlopig zijn er geen acties in Vlaanderen gemeld.

LEES OOK. Dode bij Franse protesten om hoge brandstofprijzen: vrouw panikeert bij blokkade en rijdt in op manifestanten

In Frankrijk zorgt het protest voor grote verkeershinder. Foto: AP

Grote verkeershinder in Frankrijk

In Frankrijk veroorzaakt het protest van de ‘gilet jaunes’ dan weer opnieuw hinder voor het verkeer. Aan tolkantoren, op snelwegen en ringwegen vinden allerlei manifestaties plaats, zoals blokkades of filterblokkades.

Ook verschillende depots zijn geblokkeerd. De groep Total meldt dat twee Franse depots zijn geblokkeerd, in Vern bij Rennes en Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône). De raffinaderijen van de groep zijn nog niet getroffen.

Op verschillende plaatsen in het land ondervindt het verkeer hinder van de protesten. In Calais staan zo filterblokkades op de A16, wat tot vertragingen leidt over verschillende kilometer. In Auvergne-Rhône-Alpes staan de ‘gele hesjes’ aan het tolstation van Limas op de A6, wat kilometerslange files veroorzaakt. Ook is er verkeershinder op de A6 ten zuiden van Chalon-sur-Saône, op de A7 in Orange, Avignon en Bollène.