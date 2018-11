Ook Eric Van Rompuy neemt forse uittredingsvergoeding op: “Beetje respect graag”

Net als Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zal ook partijgenoot en parlementslid Eric Van Rompuy in mei 2019 de politiek vaarwel zeggen. En net als Vandeurzen is Van Rompuy van plan zijn uittredingsvergoeding op te nemen. De ontstane heisa over het opstrijken van die vergoeding, snapt Van Rompuy niet: “Een beetje respect graag voor politici met grote verdiensten.”

Minister Vandeurzen maakte zondag in De Zevende Dag bekend dat hij met de politiek stopt en op 26 mei geen lijsttrekker zal zijn. Na de verkiezingen zal de CD&V’er dan zijn uittredingsvergoeding opnemen. Door zijn lange loopbaan loopt dat bedrag behoorlijk op: 136.000 euro volgens de VRT.

Dat de minister de vergoeding zal opnemen, kon op weinig begrip rekenen. Partijgenoot Eric Van Rompuy hekelt die kritiek. “Ik heb hem nog meegemaakt toen hij binnengekomen is in 1993. Hij heeft zich echt als parlementslid enorm positief ingezet, en daarna ook als minister van Justitie en Welzijn. Ik wil een beetje respect voor politici met grote verdiensten die zich jarenlang hebben ingezet.”

Net als Vandeurzen neemt Van Rompuy afscheid van de politiek na de verkiezingen. En ook hij lijkt van plan de uittredingsvergoeding te aanvaarden. Desgevraagd reageert Van Rompuy fel: “Ik hoop als ik hier over een paar maanden zit, dat het dan gaat over wat ik in die 36 jaar gedaan heb. Ik heb in alle mogelijke parlementen gezeten, ben minister geweest en heb mij 36 jaar ingezet. Ik hoop dat men dan niet begint over uittredingsvergoedingen.”